22 Mayıs 2018 Salı

İlk Kez Şampiyon Olanlar

Kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu bu sezon Galatasaray formasıyla yaşayan oyuncular: Yuto Nagatomo Bafetimbi Gomis Sofiane Feghouli Garry Rodrigues Ahmet Çalık Tolga Ciğerci Ryan Donk Cedric Carrasso.
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