17 Mayıs 2018 Perşembe

Madrid'in Kralı

Atletico Madrid'in son 6 sezonu; 2 UEFA Avrupa Ligi 1 UEFA Süper Kupası 1 La Liga şampiyonluğu 1 Copa del Rey 1 İspanya Süper Kupası 2 Şampiyonlar Ligi finali Ve Diego Simeone
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