15 Mayıs 2018 Salı

Gelen Gideni Aratmadı


İki futbolcu arasında kalite olarak çok büyük fark yok ama potansiyelleri çok yüksek.
Garry eğer 15-20 milyon Euro seviyesinde gelir getirmez ise CL için kalması daha mantıklı olur...Premier lig takımları için bunlar büyük paralar değil.
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