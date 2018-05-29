29 Mayıs 2018 Salı

Galatasaray Başkanı Tekrar Mustafa Cengiz


Aklıma gelmişken yazayım... Eğer Dursun Özbek başkan seçilse, şampiyonluğu 90+5 te yenen bir golle kaçırdık gibi üzülürdüm...Galatasaray şampiyonluğu keyfim x 2

 2 Hafta üst üste şampiyon olduk. Hafta sonuna puanım 10/11 . Mustafa Cengiz sonuna kadar hak ettiği başkanlığa tekrar seçildi. Dursun Özbek bu kulübe yakışmayan biri ve diğer 2 aday olası oy bölünmesi nedeniyle onun seçilmesine neden olabilirdi. Neyse ki üyeler buna izin vermedi.
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