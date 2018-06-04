4 Haziran 2018 Pazartesi

Maradona & Messi Karşılaştırması


Her ikisini de izledim...Oynadıkları dönem, o dönemin futbol kuralları, birlikte oynadıkları futbolcular, dönemin Milli takım kadro yapısı vs gibi nedenlerle Maradona benim için her zaman 1 numaradır ama Arjantinli bir gazeteci konuya futbol dışında bakmış. Ne de olsa ''futbol asla sadece futbol değildir'' değil mi?

Messi-Maradona kıyası için Arjantinli gazetecinin yorumu: Messi Dünya Kupasını kazanabilir,Finalde İngilizleri yenebilir,maç 46-0 bitebilir,gollerin 44’ünü Messi atabilir hatta 40’ını eliyle atabilir Ama bu Falkland savaşından dört yıl sonra olmayacak,bu bir daha tekrarlanmayacak

 Hep söylediğimiz evet Messi çok iyi olabilir, en iyi olabilir, en başarılı olabilir ama Maradona “en özeldi” demenin bu kadar klas bir yöntemini daha önce görmemiştim

Maradona'ya sormuşlar sen mi daha iyisin yoksa Messi mi? -Diego tanrı demek, Messi ise mesih, yani İsa.. Siz karar verin demiş ;)
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