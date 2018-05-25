25 Mayıs 2018 Cuma

Ligin Kralı Terim Avrupada İlk 10'da


Avrupa'da sezonun en iyi 10 teknik direktörü; 🔸Pep Guardiola 🔸Zinedine Zidane 🔸Jupp Heynckes 🔸Ernesto Valverde 🔸Diego Simeone 🔸Massimiliano Allegri 🔸Jurgen Klopp 🔸FATİH TERİM! 🔸Eusebio Di Francesco 🔸Domenico Tedesco
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