25 Mayıs 2018 Cuma

Osmanlı İmparatorluğu 2018 Rusya'da


Fantastik bir 11.. Osmanlı İmparatorluğu devam etse RUSYA Dünya Kupasına bu 11 ile çıkabilirdi.
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