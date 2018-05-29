29 Mayıs 2018 Salı

Zidane'ın 3. Zirvesi


Zinedine Zidane, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 3 sezon şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör oldu
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