25 Mayıs 2018 Cuma

İniesta Japonya'ya Transfer Oldu


Vissel Kobe'ye transfer olan İniesta 3 yıllık sözleşme imzaladı, yıllık kazanç 27 milyon dolar.


Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 