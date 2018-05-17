17 Mayıs 2018 Perşembe

Griezmann'ın Dublesi


Antoine Griezmann, Atletico Madrid formasıyla bir Avrupa Ligi finalinde 2 gol atmayı başaran üçüncü oyuncu oldu. 2009/10: 🇺🇾 Diego Forlan 2011/12: 🇨🇴 Radamel Falcao 2017/18: 🇫🇷 Antoine Griezmann
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 