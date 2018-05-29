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İYİ ORTA GOL OLUR
Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
29 Mayıs 2018 Salı
Adam King
Real Madrid başkanı Florentino Perez, son Şampiyonlar Ligi zaferiyle başkanlık kariyerinin 23. kupasını kazanmış oldu.
Ortayı Yapan
FIRAT
zaman:
Salı, Mayıs 29, 2018
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Etiketler:
Real Madrid
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