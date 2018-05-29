29 Mayıs 2018 Salı

Adam King


Real Madrid başkanı Florentino Perez, son Şampiyonlar Ligi zaferiyle başkanlık kariyerinin 23. kupasını kazanmış oldu.
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