29 Mayıs 2018 Salı

La Casa De Papel Profesör Fernando


Garry Rodrigues: "La Casa de Papel favori dizim. Profesör karakteri bizim takımdan Fernando'ya profesöre benziyor, saha içindeki beynimiz o."
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