22 Mayıs 2018 Salı

Roma'lı Cengiz'e Ödül


İtalya'nın AS Roma takımında özellikle sezonun ikinci yarısında gösterdiği üstün performansla başarılı bir sezon geçiren milli futbolcu Cengiz Ünder'e "yılın en başarılı yabancı genç yeteneği ödülü" verildi



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