25 Mayıs 2018 Cuma

Liverpool Kazansın # CL


Yarın CL finali var malum, Liverpool-Real Madrid...Real Madrid zaten hep buraların takımı, gönlüm Liverpool'dan yana. Salah'ın bu sene ki sıradışı performansı bir CL kupasını hak ediyor.
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