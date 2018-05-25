25 Mayıs 2018 Cuma

Muslera'nın En Özel Şampiyonluğu


Muslera: “Her şampiyonluğun farklı bir hikayesi, özelliği var. Seçmesi çok zor. Bundan önce yaşadığımız şampiyonlukların ve şimdiki şampiyonluğun farklı hikayeleri, güzellikleri vardı. Ama illa birini seçmem gerekiyorsa bu şampiyonluğu seçebilirim.
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