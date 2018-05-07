7 Mayıs 2018 Pazartesi

Sağ Bekin Profesörü


Ligin en klas sağ beki, şanssız sakatlık geçirdi ama Linnes o bölgeyi iyi kapattı diyebiliriz.
Ortayı Yapan zaman:
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