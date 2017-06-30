Maicon Pereira Roque Galatasaray'da

Galatarasay'ın 4 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattığı Maicon 14 Eylül 1988'de Brezilya'da Sao Paulo'nun kuzeyinde yer alan Barretos'ta dünyaya geldi. Futbola 2006'da Cruzeiro altyapısında başlayan Maicon ilk profesyonel sözleşmesini de aynı takımla yaptı. Sonra sırasıyla kiralık olarak ülkesinin Cabofriense ve Portekiz takımı Nacional formaları giyen Brezilyalı stoper özellikle Portekiz'de gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekti.
2008-2009 sezonundaki formuyla Porto'nun transfer radarına giren Maicon, Portekiz ekibiyle 2.2 milyon Euro bonservis bedeliyle 5 senelik sözleşme imzaladı. İlk sezonunda istediği kadar forma şansı bulamayan Maicon 10 maçta sahadaki yerini aldı. Maicon kendinden beklenen patlamayı ise 2010-2011 sezonunda gerçekleştirdi. İlk 11'in değişmez isimlerinden olan Portekiz Ligi, Portekiz Süper Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Porto'da 28'i ilk 11 olmak üzere 32 maça çıkıp 3 kez fileleri havalandırdı.
2011-2012 sezonunda da istikrarını sürdüren Maicon, daha çok sağ bek olarak oynarken Porto bir kez daha ligde ve Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaştı. Hepsi ilk 11 olmak üzere 31 maçta forma giyip üç gol attı.
Bir sonraki sezon başında yaşadığı sakatlık sonrası 6 hafta kadar sahalardan uzak kalan Maicon Porto ile ilk sezonundan sonra en az maça çıktığı sezonu arkasında bıraktı. 2015-2016 sezonunun devre arasına kadar Porto'da oynayan Maicon takımıyla 180 maça çıkıp 14 gol atma başarısını gösterirken 11 kupa kazandı.
Teknik direktör değişimi sonrası istediği şansı bulamayan Maicon, 15 Şubat'ta ülkesine Sao Paulo formasıyla döndü. İlk sezonu kiralık olarak geçiren Maicon sezon bitiminde Brezilya'ya döndü. İlk sezonunda Brezilya ekibi ile 51 maça çıkan Maicon devam eden 2017 sezonunda ise 21 maçta forma giydi.
Galatasaray Sportif AŞ'nin KAP'a gönderdiği bildirim şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Maicon Pereira Roque ve kulübü Sao Paulo FC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 7.000.000 EUR net tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Ayrıca, bonuslara istinaden maksimum 1.000.000 Euro (net) olmak üzere, Kulübümüzün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 250.000 Euro net Kulübümüzün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 250.000 Euro net Futbolcunun forma giyeceği yirmi beşinci resmi müsabakaya (TFF Süper Lig ve UEFA müsabakaları) istinaden 250.000 Euro net Futbolcunun forma giyeceği ellinci resmi müsabakaya (TFF Süper Lig ve UEFA müsabakaları) istinaden 250.000 Euro net
Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 4 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.
2017-2018 sezonu için 2.200.000 EUR net sabit transfer ücreti
2018-2019 sezonu için 2.200.000 EUR net sabit transfer ücreti
2019-2020 sezonu için 2.200.000 EUR net sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için 2.200.000 EUR net sabit transfer ücreti
Buna ek olarak Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 4.000 EUR prim ödeyecektir.
Ayrıca, bonuslara istinaden maksimum 1.000.000 Euro (net) olmak üzere, Kulübümüzün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 250.000 Euro net Kulübümüzün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 250.000 Euro net Futbolcunun forma giyeceği yirmi beşinci resmi müsabakaya (TFF Süper Lig ve UEFA müsabakaları) istinaden 250.000 Euro net Futbolcunun forma giyeceği ellinci resmi müsabakaya (TFF Süper Lig ve UEFA müsabakaları) istinaden 250.000 Euro net
Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 4 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.
2017-2018 sezonu için 2.200.000 EUR net sabit transfer ücreti
2018-2019 sezonu için 2.200.000 EUR net sabit transfer ücreti
2019-2020 sezonu için 2.200.000 EUR net sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için 2.200.000 EUR net sabit transfer ücreti
Buna ek olarak Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 4.000 EUR prim ödeyecektir.
Galatasaray Resmi İnternet sitesinden alınmıştır.
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