29 Haziran 2017 Perşembe

Sosyal Medyanın da En Büyüğü Galatasaray


Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında sosyal medyada en fazla takipçisi olan takım Galatasaray.
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