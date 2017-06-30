Younes Belhanda Galatasaray'da

1994 ve 1998 yıllarında Dünya Kupası'na katılan Fas Milli Takımı; 2000'li yıllarda Avrupalı teknik adamlar sayesinde dünya futbolunda adını sıkça duyurmaya başladı. Fas futbolundan ön plana çıkan oyuncuların son temsilcisi ise hiç şüphesiz Younes Belhanda'ydı.
Fransa'nın Avignon şehrinde 25 Şubat 1990'da dünyaya gelen Belhanda; futbola da şehrin takımlarından Aramonnais'de başladı. Bir yıl sonra ise MJC Avignon'a geçiş yaptı. 13 yaşındayken Lyon, Marsilya, Montpellier ve Saint Ettienne tarafından takibe alındı. Ancak Belhanda ve ailesinin tercihi 90 km uzaklıktaki Montpellier oldu.
2009 yılına kadar Montpellier altyapısında top koşturan Belhanda, 2009-2010 sezonundaki Paris Saint Germain maçıyla birlikte A takımla ilk resmi maçına çıktı. Fransa futbolunun yeni gösterime giren orta saha oyuncusu için "Yeni Robert Pires" yakıştırmaları yapıldı.
İlk sezonunu 34 resmi maçla kapatırken 4 sezonluk Montpellier kariyeri de 144 maç ve 29 gole sona erdi. Fransa alt yaş kategorilerinde 4 kez giyen Faslı oyuncu, 2010'da milli takım tercihini ülkesinden yana kullandı.
Manchester United, Arsenal, Tottenham, Aston Villa gibi takımların gözdesiydi ancak 2013 yılının Temmuz ayında Ukrayra'nın yolunu tuttu. Dinamo Kiev'le 5 yıllık sözleşme imzaladı. 3 sezonda 87 maç oynayan ve 10 gol atan Belhanda; Ocak 2016'da Schalke'ye Ağustos 2016'da ise Nice'e kiralandı.
2011-2012 sezonunda Fransa Ligi'nde Montpellier formasıyla şampiyonluk yaşayan Belhanda, geride kalan futbol yılında Fransa'nın sürpriz yapan takımı Nice ile lig üçüncülüğü yaşadı. Kariyerinde ayrıca 2 Ukrayna Premier Lig, 2 Ukrayna Kupası bulunan Younes Belhanda 1 kez yılın en iyi genç futbolcusu seçilirken 2012'de Marsilya'ya attığı gol yılın golü ödülüne layık görülmüştü.
Nordin Amrabat sonrası Galatasaray tarihinin ikinci Faslı oyuncusu olan Belhanda'ya hoş geldin diyor; sarı-kırmızılı forma altında nice başarılar diliyoruz.
Galatasaray Resmi İnternet sitesinden alınmıştır.
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