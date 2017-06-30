"Galatasaray Türkiye'nin 1 numaralı kulübü"

İmza töreni ve 4 yıllık anlaşmayı simgeleyen 2021 numaralı formayla yapılan fotoğraf çekiminin ardından soru-cevap kısmına geçildi. Faslı futbolcu Younes Belhanda kendisine yöneltilen sorulara şu yanıtları verdi:
"Bu konuda tartışmaya bile gerek yok. Türkiye'nin bir numaralı kulübü. Avrupa'nın başarı kazanmış tek Türk kulübü... Bu konuda konuşmaya gerek yok. Futbol direktörümüz beni ziyarete geldiğinde söylemiştim. Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan talep geldi. Hep Galatasaray'dan talep gelmesini bekledim. Hayalim gerçekleşti."
"Sneijder ile oynamak benim için çok önemli bir gurur olacaktır. Çok teknik ve iyi futbolcularla oynamak herkesi heyecanlandırır. Gol atarsam her türlü akrobasiyi sahada görebilirsiniz."
"Uzun yılar Fransa futbolunda istikrar yakaladım. Dinamo Kiev ve kısa süreli Schalke maceram var. Sonra da Nice'de de forma giydim. Nice'in ekonomik imkanları daha fazlasını müsaade etmedi ve Galatasaray'a geldim."
Galatasaray Resmi İnternet sitesinden alınmıştır.
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