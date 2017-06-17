17 Haziran 2017 Cumartesi

Ronaldo'nun 8 Yılı


8 YIL ÖNCE Cristiano Ronaldo, 80 M £ karşılığında Real Madrid'de 📅 394 Maç ⚽️ 406 Gol 🏆 11 Kupa 🥇 3 Ballon d'Or
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