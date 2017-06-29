Bafetimbi Gomis Galatasaray'da

Her şeyden önce Galatasaray gibi büyük bir kulübe gelmekten dolayı çok mutluyum. Sadece Türkiye'de değil Dünya ve Avrupa'da tanınan ve başarısı olan bir takım. Bu camianın bir parçası olmaktan dolayı bir Fransız olarak gurur duyuyorum. Fransızca eğitim kurumları olan bir aileye katılmaktan dolayı gururluyum.
“TARAFTARA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Havaalanındaki karşılama beni çok etkiledi. Oldukça sıcak bir karşılamaydı. Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum. Transferim gerçekleşmeden önce de sosyal medya üzerinden bu formayı giymem; bu camianın bir parçası olmam için büyük bir istekleri vardı. Sürekli çağrı yapıyorlardı. Bu ilgiden de çok etkilendim. Galatasaray'a gelmemde taraftarın bu yaklaşımının da büyük katkısı var. Bu nedenle onlara bir teşekkür daha borçluyum. Bugünden itibaren bu büyük kulüp için, taraftarlar için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım.
Havaalanındaki karşılama beni çok etkiledi. Oldukça sıcak bir karşılamaydı. Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum. Transferim gerçekleşmeden önce de sosyal medya üzerinden bu formayı giymem; bu camianın bir parçası olmam için büyük bir istekleri vardı. Sürekli çağrı yapıyorlardı. Bu ilgiden de çok etkilendim. Galatasaray'a gelmemde taraftarın bu yaklaşımının da büyük katkısı var. Bu nedenle onlara bir teşekkür daha borçluyum. Bugünden itibaren bu büyük kulüp için, taraftarlar için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım.
“YERİMİ BURADA BULACAĞIM”
Her şeyden önce Marsilya'da kiralık olarak oynuyordum. Oradaki kontratımı tamamlamam gerekiyordu. Onu tamamladıktan sonra Galler'e döndüm. Transferim için benimle görüşen Türkiye'den pek çok kulüp vardı. Fakat Galatasaray'ın benim için ayrı bir yeri ve önemi vardı. Yönetimle, sportif direktör ile yaptığım görüşmeler oldukça samimi ve sıcak geçti. Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu söyledim. Kararımı verirken hem ligde hem de Avrupa'da tekrar başarılar elde etmesi için buraya gelmeye karar verdim. Katkı verebileceğime inandım. Yerimi burada bulacağımı düşündüm. Bu süreç sonunda gelmeye karar verdim.
Her şeyden önce Marsilya'da kiralık olarak oynuyordum. Oradaki kontratımı tamamlamam gerekiyordu. Onu tamamladıktan sonra Galler'e döndüm. Transferim için benimle görüşen Türkiye'den pek çok kulüp vardı. Fakat Galatasaray'ın benim için ayrı bir yeri ve önemi vardı. Yönetimle, sportif direktör ile yaptığım görüşmeler oldukça samimi ve sıcak geçti. Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu söyledim. Kararımı verirken hem ligde hem de Avrupa'da tekrar başarılar elde etmesi için buraya gelmeye karar verdim. Katkı verebileceğime inandım. Yerimi burada bulacağımı düşündüm. Bu süreç sonunda gelmeye karar verdim.
“DROGBA’NIN KATKISI BÜYÜK”
Didier Drogba çok sevdiğim bir kardeşim diyebilirim. Çok yakın bir ilişkimiz var. Galatasaray'a gelmemde kendisinin bana iyi telkinleri oldu. Sıcak ve güzel şeyler söyledi. Aslında 3 sene önce Galatasaray'a gelme durumu söz konusuydu. 3 sene sonra gerçekleşti. Didier ile sürekli görüşüyoruz. Hatta kendisiyle tekrar konuşacağız. Bu camiayı seçmemde kendisinin büyük bir katkısı oldu.
Didier Drogba çok sevdiğim bir kardeşim diyebilirim. Çok yakın bir ilişkimiz var. Galatasaray'a gelmemde kendisinin bana iyi telkinleri oldu. Sıcak ve güzel şeyler söyledi. Aslında 3 sene önce Galatasaray'a gelme durumu söz konusuydu. 3 sene sonra gerçekleşti. Didier ile sürekli görüşüyoruz. Hatta kendisiyle tekrar konuşacağız. Bu camiayı seçmemde kendisinin büyük bir katkısı oldu.
“ÇOK ÇALIŞMALIYIZ”
Hedeflerden bahsetmek için şu an çok erken. Şunu söyleyebilirim; her şeyimle Türkiye'ye geldim. Yaşama alışmam lazım. Galatasaray camiasının içindeyim ama yakından kaynaşmam lazım. Takım arkadaşlarımı tanımam ve birlikte olmam lazım. Bu hem bireysel hem de kolektif bir çalışma. Çalışmalarımı buna göre yapmalı ve takımına adapte olmalıyım. Türkiye'de dört yıldızlı tek takım Galatasaray, Avrupa'da kupa almış tek takım Galatasaray... İki yıldır şampiyon olamıyor. Geçmişine yakışır başarıları tekrar kazanması ve kupalar kaldırması için tüm takım olarak çok çalışmamız ve çaba göstermemiz gerekiyor. Tüm enerjimizi buraya vermemiz gerekiyor. Önce amacım adapte olup takımımız için her şeyi yapmak.
Hedeflerden bahsetmek için şu an çok erken. Şunu söyleyebilirim; her şeyimle Türkiye'ye geldim. Yaşama alışmam lazım. Galatasaray camiasının içindeyim ama yakından kaynaşmam lazım. Takım arkadaşlarımı tanımam ve birlikte olmam lazım. Bu hem bireysel hem de kolektif bir çalışma. Çalışmalarımı buna göre yapmalı ve takımına adapte olmalıyım. Türkiye'de dört yıldızlı tek takım Galatasaray, Avrupa'da kupa almış tek takım Galatasaray... İki yıldır şampiyon olamıyor. Geçmişine yakışır başarıları tekrar kazanması ve kupalar kaldırması için tüm takım olarak çok çalışmamız ve çaba göstermemiz gerekiyor. Tüm enerjimizi buraya vermemiz gerekiyor. Önce amacım adapte olup takımımız için her şeyi yapmak.
Galatasaray resmi internet sitesine yapılan açıklama
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