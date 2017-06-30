Belhanda : Hedef Şampiyonluk

"GALATASARAY'I DUYUNCA ÇOK SEVİNDİM"
Transfer süreci çok iyi geçti. İlk görüşme için bir telefon geldi. Bilgiyi menajerim verdi. Galatasaray'ın benimle ilgilendiğini duyunca hiç düşünmedim bile... Çok sevindim. Fas'ta da Sportif Direktörümüz Cenk Ergün ile görüştük. Galatasaray söz konusu olunca hiç düşünmeden kararımı verdim.
Transfer süreci çok iyi geçti. İlk görüşme için bir telefon geldi. Bilgiyi menajerim verdi. Galatasaray'ın benimle ilgilendiğini duyunca hiç düşünmedim bile... Çok sevindim. Fas'ta da Sportif Direktörümüz Cenk Ergün ile görüştük. Galatasaray söz konusu olunca hiç düşünmeden kararımı verdim.
"TARAFTARIN COŞKULU DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"
Genellikle oyuncuların Türkiye'de nasıl sıcak karşılandığını biliyordum. Havaalanında geldikten sonra taraftarın inanılmaz ilgisi beni çok etkiledi ve duygulandırdı. Takımla çalışmaya başladığımız andan itibaren taraftarın bu coşkulu desteğini yanımızda hissedeceğimizi biliyorum. Buna da ihtiyacımız var.
Genellikle oyuncuların Türkiye'de nasıl sıcak karşılandığını biliyordum. Havaalanında geldikten sonra taraftarın inanılmaz ilgisi beni çok etkiledi ve duygulandırdı. Takımla çalışmaya başladığımız andan itibaren taraftarın bu coşkulu desteğini yanımızda hissedeceğimizi biliyorum. Buna da ihtiyacımız var.
"GALATASARAY'I BİLMEMEK MÜMKÜN DEĞİL"
Galatasaray her şeyden önce Türkiye'nin en büyük takımı... Çok büyük başarılara imza atmış bir camia. Bundan dolayı Galatasaray'ı bilmemek mümkün değil. Öncelikli hedefim iki senedir şampiyonluktan uzak kalan Galatasaray'ı yeni sezonda şampiyonluğa taşımak için katkı sağlamak.
Galatasaray her şeyden önce Türkiye'nin en büyük takımı... Çok büyük başarılara imza atmış bir camia. Bundan dolayı Galatasaray'ı bilmemek mümkün değil. Öncelikli hedefim iki senedir şampiyonluktan uzak kalan Galatasaray'ı yeni sezonda şampiyonluğa taşımak için katkı sağlamak.
"ÖNEMLİ OLAN TAKIM İLETİŞİMİ"
Takım içinde Fransızca konuşan isimler olması benim açımdan iyi bir şey ama ekibimiz sadece onlardan oluşmuyor. Farklı dilleri konuşan çok oyuncu var. Önemli olan tüm takım arasında iletişimi sağlam tutmak. İngilizce bize yardımcı olacaktır. Türkçeyi de yavaş yavaş öğrenmek lazım.
Takım içinde Fransızca konuşan isimler olması benim açımdan iyi bir şey ama ekibimiz sadece onlardan oluşmuyor. Farklı dilleri konuşan çok oyuncu var. Önemli olan tüm takım arasında iletişimi sağlam tutmak. İngilizce bize yardımcı olacaktır. Türkçeyi de yavaş yavaş öğrenmek lazım.
"AMRABAT ÖVGÜYLE ANLATTI"
Amrabat ile konuşma fırsatımız oldu. Sportif direktörümüz ile konuşma öncesi Amrabat bana Galatasaray'ın ne kadar büyük ve iyi bir takım olduğunu anlattı. Övgüyle söz etti. Cenk Ergün de aynı şekilde anlattı. Karar vermemde bunların katkısı oldu.
Amrabat ile konuşma fırsatımız oldu. Sportif direktörümüz ile konuşma öncesi Amrabat bana Galatasaray'ın ne kadar büyük ve iyi bir takım olduğunu anlattı. Övgüyle söz etti. Cenk Ergün de aynı şekilde anlattı. Karar vermemde bunların katkısı oldu.
"TARAFTARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Havaalanına bu kadar büyük bir kalabalıkla beni karşılamaya geldikleri için, destekleri için, sıcak yaklaşımları nedeniyle taraftara büyük bir teşekkür borçluyum. Bundan sonra stadı doldurmalarını istiyorum. Gelip bize güç vermelerini istiyorum. Sezon içinde onların bu gücüne ihtiyacımız olacak.
Havaalanına bu kadar büyük bir kalabalıkla beni karşılamaya geldikleri için, destekleri için, sıcak yaklaşımları nedeniyle taraftara büyük bir teşekkür borçluyum. Bundan sonra stadı doldurmalarını istiyorum. Gelip bize güç vermelerini istiyorum. Sezon içinde onların bu gücüne ihtiyacımız olacak.
Galatasaray Resmi İnternet sitesinden alınmıştır.
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