23 Haziran 2017 Cuma

Forma İçin Okuduğum En iyi Yorum...


Twitter'da Prekazi Niyazi yazmış...

 Tarkan şarkısı gibi forma. Ilk bakışta ya bu ne biçim forma, olmamış diyorsun, sonra baktıkça bakasın geliyor.
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