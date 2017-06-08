8 Haziran 2017 Perşembe

Zidane'ın Real Madrid Kariyeri


Teknik direktör Zidane'ın 1.5 yıllık Real Madrid kariyeri: 2 🏆 Şampiyonlar Ligi 1 🏆 La Liga 1 🏆 UEFA Süper Kupa 1 🏆 Dünya Kulüpler Kupası
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