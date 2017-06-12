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Milli Takımda Prim Krizi
Detaylarda boğulmaya gerek yok...EURO 2016 öncesi ve sonrası prim mevzusu Milli takımı bu hale getirdi ise suçlu başta TFF yönetimidir..Terim dahil tüm teknik ekip TFF nin maaşlı çalışanıdır.Hele futbolcular suçluyu arayacaksak son bölümdür..TFF yönetimi,Demirören,Terim..Sıra en son futbolculara gelir...Primi 150 bin Euro dan 650 bin Euro ya çıkaran Demirören...Hiç gerek olmadığı halde hem de.İster bir şirkette satış danışmanı ol ister bir holdingin başında CEO...Performans odaklı işlerde prim varsa alana niye aldın denmez..Yapılan işin karşılığı olarak primin az ya da çok olması tartışılır ama alan, aldığı için suçlanmaz vereni eleştirirsin en fazla...İster 150 olsun ister 650 ...Arda ve arkadaşları pazarlık yapmayıp vereceğiz denen primi aldı ise suçlu onlar değil Demirören ve Terim'dir.
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