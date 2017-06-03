3 Haziran 2017 Cumartesi

Zidane : Tabii ki Ronaldo


'Cristiano'yla aynı takımda oynasaydın, takımın yıldızı kim olurdu?' sorusuna Zidane: "Tabii ki Ronaldo. En önemli şeyi yapıyor; gol atıyor"
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