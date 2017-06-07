skip to main |
skip to sidebar
Arda'da Beklenen Son
Arda'ya ''Adamsın abim'' çekenler Recep İvedik,Kurtlar Vadisi , EDHO izleyen tayfa...18 yaşında olsa gençlik hatası dersin 30 yaşında adam ! yaşı kadar gazeteci olan kişiye saldırıyor ayıptır bunu haklı göstermek.2006 yılındaki Mlada Boleslav maçından beri kariyeri gözümüzün önünde gelişen Arda , A. Madrid sonrası freni patlamış kamyon gibi...Gelelim dünkü olaya, Bilal Meşe'ye sözlü ve fiziki yaptığı saldırıyı savunan gitsin kumda oynasın..Euro 2016 dönemi yazdığı yazılar arşivde var, merak eden bulsun okusun...Saha içi ve saha dışı Arda'ya eleştiri var mı? Var...Doğru yanlış haklı haksız tartışılır ama o yazılarda ana bacı şerefe namusa hakaret yok Arda saçmalamasın..Aynı ucuz kabadayılığı İspanya'da yapsın görelim...Marca-Mundo Deportivo neler yazdı hakkında...Bir İspanyol muhabire saldırsın küçük enişte..Ülkenin aklı başında futbol severleri Milli takım kazanınca sevinmez yenilince üzülmez oldu bu çapsızlar sayesinde.Bırakın gidin artık yeter..Arda yetmez...Demirören-Terim-Caner-Volkan-Selçuk-Burak-Gökhan bu tayfa bırakmadan Milli takım milletin takımı olmaz maalesef..18 yaşında cahilliği bu kadar göze batmıyordu çocuk sevimliliği ile 30 yaşında bu cahillik artık rahatsızlık veriyor spor kamuoyuna...''Biz sokakta anaya bacıya küfür etmemeyi öğrendik"demişti.65 yaşında abi dediği insana bu küfürleri etti...Çıkmış pişman değilim diyor.Terim-Demirören sonrası olası Fed. Bşk. Şeytan Rıdvan ile Milli takıma dönerse şaşırmayız Adamlığına ! Hep denir ya yetenek seni zirveye çıkarabilir ama seni orada tutacak olan karakterindir diye...Acun-Emre-Rıdvan tayfası adamı dibe çekti.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder