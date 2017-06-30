30 Haziran 2017 Cuma

Bafetimbi Gomis'in Kariyer İstatistikleri


Uzun lafın Valbuena'sı iş yapar...
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