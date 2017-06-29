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Gomis'in Yıllık Ücreti Üzerine
33 yaşındaki Vagner Love'un 23 golle kral olduğu ligde Gomis, Belhanda ve Sneijder pasları ile 25 gol rahat atar.Gomis'in 2.5 milyon Euro imza parasına çok takılmayın..Marsilya'da çok iyi sezon geçirmişken klübüne bonservisi 2,5 değil 5 vermiş gibiyiz..Maaş bütçesi ayrı tartışma konusu 0 gol 0 asist Tolga'nın 2 aldığı yerde 3,35 Gomis'in alması çok normal..Atsın 25 gol kimse konuşmaz parayı..İşinin hakkını versin yeter..Semih 1,8 / Tolga 2 / Selçuk 3 alırken Gomis'in maaşı bedavadan biraz pahalı,konu kilit.
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