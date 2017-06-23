23 Haziran 2017 Cuma

İsimsiz Formalar


Öyle bir takım öyle bir kadro vardı ki Milan'da, formada isme gerek yoktu...Gullit-Rijkaard-Van Basten
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