29 Haziran 2017 Perşembe

Bir Zamanlar Galatasaray


Ne o maçı ne de o günü unutamayız.
Ortayı Yapan zaman:
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