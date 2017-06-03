3 Haziran 2017 Cumartesi

Buffon'dan Alves'e Mesaj


Buffon: "Dani Alves'in takıma geldiğini duyduğumda 'Bize Şampiyonlar Ligi'nin nasıl kazanılacağını öğret.' diye mesaj attım."
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