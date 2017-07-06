6 Temmuz 2017 Perşembe

Hatırlatmakta Fayda Var


Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki maç sayıları... Galatasaray 104
Fenerbahçe 40 Beşiktaş 36 Trabzonspor 6 Bursaspor 6

 Topla böl çıkar hepsi Galatasaray etmiyor özetle konu UCL olunca...
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