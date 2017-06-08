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İYİ ORTA GOL OLUR
Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
8 Haziran 2017 Perşembe
Doğduğunuz Sene CL Hangi Takım Kazanmış
Liverpool
Ortayı Yapan
FIRAT
zaman:
Perşembe, Haziran 08, 2017
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IYI ORTALARI YAPAN...
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