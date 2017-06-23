23 Haziran 2017 Cuma

Bir Zamanlar Barcelona


Tam 21 sene öncesi...Ronaldo, Vitor Baia, Jose Mourinho and Bobby Robson, 1996.
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