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İYİ ORTA GOL OLUR
Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
23 Haziran 2017 Cuma
Bir Zamanlar Barcelona
Tam 21 sene öncesi...Ronaldo, Vitor Baia, Jose Mourinho and Bobby Robson, 1996.
Ortayı Yapan
FIRAT
zaman:
Cuma, Haziran 23, 2017
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Barcelona
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