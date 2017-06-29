Gomis Artık Gollerini Galatasaray İçin Atacak.

Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Bafetimbi Gomis Fransa'nın güneydoğusunda Akdeniz'e kıyı olan Le Seyne'de dünyaya geldi. Futbola Sporting Toulon’da başladı. 1985 doğumlu Senegal asıllı futbolcu, 1994 yılında girdiği Sporting Toulon altyapısında 6 sene geçirdi. Profesyonel olmadan önce 2000 yılında ise çıkış göstereceği Saint-Etienne'e transfer oldu.
Güney Kore ve Japonya’nın ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası’na son dünya şampiyonu unvanı ile gelen Fransa, açılış maçında Senegal’e kaybederken, aynı sezonun başında Gomis, Senegal asıllı Fransız etiketiyle U17 Fransa Milli Takımı'nın formasını giymeye başladı.
2002-2003 sezonunda Saint-Etienne'de A takım havasını soluyan Gomis'in kalıcı olarak A takımda yer bulması ise 2003-2004 sezonunu buldu. 17 Aralık 2003'te Lille'e karşı oynanan kupa maçında son 5 dakikada oyuna dahil oldu. Creteil karşısında ise oyuna sonradan girip 2-2'lik skoru bozan golü atarak takımını galibiyete taşıdı. Aynı sezon bir gol daha atan Gomis, sezon sonu takımının Ligue 1'e yükselmesinin sevincini de yaşadı.
2008-2009 sezonunun sonuna kadar Saint-Etienne'de forma giyen 1.84 boyundaki forvet, burada gollerini genellikle Saint Etienne'in de maskotu olarak kabul edilen "Panter" sevinci ile kutladı. Zira örnek aldığı isimlerden biri eski Saint Etienne'li Brezilyalı Dias Dalmedia Alex de gol sonrası aynı sevinci yapıyordu.
Bafetimbi Gomis, 2008 yılında Euro 2008 Fransa kadrosuna dahil oldu. Raymond Domenech tarafından 30 kişilik kadroya çağrılan Bafe Gomis'in diğer forvetler arasından sıyrılarak 23 kişilik ana kadroya kalması beklenmiyordu… Şampiyona öncesi oynanan Ekvador maçının 46. dakikasında Djibril Cisse'nin yerine oyuna girip ilk milli maçında iki gol atarak, Fransa'nın sahadan 2-0'la ayrılmasını sağladı. Bu iki gol, belki de Raymond Domenech'in “Cisse mi, Gomis mi?” sorusunun cevabını vermesine neden oldu. Gomis; Nicolas Anelka, Karim Benzema, Sidney Govou ve Thierry Henry ile birlikte takımın hücum hattında yer aldı. Son olarak Fransa formasını Brezilya'ya karşı 2013 yılında oynanan dostluk maçında giyen Gomis, 11 kez Fransa milli takım formasını taşıdı ve 3 gol attı.
5 sezon Saint-Etienne forması taşıyan Bafe Gomis, 2009 yılında yine 5 sezon formasını giyeceği Lyon'a geçti. Lyon forması ile çıktığı 178 lig maçında 65 gol kaydetti. Bafe Gomis, 2014-2015 sezonunda ise ilk kez yurt dışına çıktı ve Swansea'ya transfer oldu.
Premier Lig'deki iki sezonun ardından geçtiğimiz sezon başında ülkesine Marsilya formasıyla dönen Bafe Gomis, 31 lig maçında forma giydi, 20 gol attı. Bafe, 1923-24'ten bu yana sezonun ilk dört lig maçlarının her birinde gol atan ilk Swansea'lı oyuncu oldu. Chelsea, Newcastle, Sunderland ve Manchester United'a karşı yapılan maçlarda gol atan Gomis, bir başka Swansea'lı oyuncu Harry Deacon'un 92 yıllık rekorunu egale etti.
Kariyerindeki 489 resmi maçta 178 gol atan Bafe Gomis’e hoş geldin diyor, Galatasaray kariyerinde bol gollü sezonlar diliyoruz…
Galatasaray resmi internet sitesinden Gomis özgeçmişi...
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