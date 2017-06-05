Bir Podolski Klasiği

Bir Kewell bir de Podolski için düşünürüm başka bir dönem başka kadro ve teknik adam varken olsa ne etki yaratırdı diye...
Mesela 2011 Terim dönemi olsa çok daha farklı bir Podolski rüzgarı eserdi ülkede...Yine de oynadığı maç sayısı asist ve gol adetlerine bakınca iyi bir dönem geçirdi diyebiliriz.
Sosyal medya paylaşımlarını samimi içten bulan da vardı samimiyetsiz diyen de...
Vuruş kalitesi tam bir üstün Alman Teknolojisiydi bana göre..İyi hatırlayacağım bir Türkiye kariyeri oldu diyebilirim, yolun açık olsun Lukas !
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