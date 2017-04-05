5 Nisan 2017 Çarşamba

Seyirci Ortalamaları


Tablo çok çarpıcı...Bunun çok fazla nedeni var tabii ki..Şike süreci,Passolig,kalitesiz ve rekabet düzeyi sorunlu lig bunlardan sadece bazıları.
Ortayı Yapan zaman:
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