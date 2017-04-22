22 Nisan 2017 Cumartesi

Juve Kupaya Doğru


Monaco'yu geçip muhtemelen Real Madrid ile final oynayacaklar...Hepsini geçtim, Buffon'un muhteşem kariyerine bir CL kupası yakışır.
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