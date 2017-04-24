24 Nisan 2017 Pazartesi

Herkes Virgül O Nokta Koyar


Maç 2-2 bitti derken sihirbaz maçı Barcelona'ya çevirdi...


Tribünlere bunu göstermek çok cool hareketti.
Ortayı Yapan zaman:
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