22 Nisan 2017 Cumartesi

CL Yarı Final Eşleşmeleri


Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri 🇪🇸 Real Madrid - Atletico Madrid 🇪🇸 🇮🇹 Juventus - Monaco 🇫🇷
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