22 Nisan 2017 Cumartesi

Aklımda Tek Bir Soru Var?


Real Madrid olsa anlarım onlar Sneijder-Robben'i bile satabildikleri için dünyanın en iyi kulübü ama Benfica , Talisca gibi oyunun kaderini her an değiştirebilen saf bir yeteneğini 2 yıllığına niye kiralar?
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