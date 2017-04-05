5 Nisan 2017 Çarşamba

Kırmızı Şeytan Zİ


Muhabir: "PL'nin en iyi golcüsü?" Zlatan: "Lukaku & Aguero" Muhabir: "Sen değil misin?" Zlatan: "Aslanlar kendilerini insanlarla kıyaslamaz"
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 