17 Nisan 2017 Pazartesi

Küçük Prens Griezmann


Simeone: "Griezmann'ın oynadığı pozisyon belli değil. Bir orta saha gibi çalışıp, 10 numara gibi asist yapıyor ve 9 numara gibi gol atıyor."
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 