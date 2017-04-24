24 Nisan 2017 Pazartesi

Futbolun Zirveesi El Classico


GS-FB maçının yavanlığından sonra bu maç ilaç gibi geldi... 90+ da Messi niye sıradışı olduğunu gösterdi.
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 