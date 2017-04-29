29 Nisan 2017 Cumartesi

100'ler Klubü Daimi Üyesi


Barcelona La Liga'da son altı sezonda da 100 gol barajını aşmayı başardı. 11/12: 114 12/13: 115 13/14: 100 14/15: 110 15/16: 112 16/17: 101
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