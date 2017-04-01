1 Nisan 2017 Cumartesi

Maldini Ve Savunma Sanatı


Maldini: "Stoperler oyun kurmaya, topla çok oynamaya başladı ama, kornerde adam tutmayı unuttu. Savunma sanatı karakterini kaybediyor"
Ortayı Yapan zaman:
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