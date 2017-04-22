22 Nisan 2017 Cumartesi

Neymar'ın Göz Yaşları


Hagi ''Kaybedince ağlamayan büyük futbolcu olamaz '' derdi...Neymar çoktan büyük futbolcu oldu zaten.
Juventus-Barcelona maçları öncesi favorim Juventus'tu yanılmadım...Bu sene kupaya uzansınlar artık, hak ettiler.
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