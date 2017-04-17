17 Nisan 2017 Pazartesi

Enes Fark Yaratıyor


Enes Ünal, Hollanda Ligi'nde gol krallığı yarışına dahil oldu. Jorgensen - 19⚽️ Wolfswinkel - 18⚽️ Enes Ünal - 17⚽️
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